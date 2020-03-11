Моуринью прокомментировал вылет "Тоттенхэма" из Лиги Чемпионов



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал вылет своей команды из Лиги Чемпионов после поражения от "РБ Лейпциг" (0:3) в ответном матче 1/8 финала.

"Я сохранял позитивный настрой и мы верили в победу. Но наш соперник очень силен. Мы допустили пару ошибок и они тут же забили гол. После этого все стало еще сложнее. "РБ Лейпциг" находится в отличной физической форме. У них мобильная полузащита и быстрые форварды.

Порой игроки не могут сделать больше. Поэтому я не могу требовать что-то еще от своих футболистов.

Мне некого винить. Такое ощущение, что у нас в каждом матче были травмы, которые приводили к вылету игроков на несколько месяцев. Сначала травмировался Льорис, а затем посыпались остальные. Я не виню игроков, они сделали все, что могли.

За пару часов до матча я узнал, что Санчес не сможет выйти на поле. Не уверен, что кто-то смог бы справиться в такой ситуации", - приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

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