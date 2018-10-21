Моуринью просит "Манчестер Юнайтед" провернуть в январе громкий трансфер

1 Теги манчестер юнайтеднаполикалиду кулибалижозе моуринью

Моуринью просит "Манчестер Юнайтед" провернуть в январе громкий трансферГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью просит руководство своего клуба провернуть в январе громкий трансфер.

Так. согласно информации The Times, наставник "красных дьяволов" желает заполучить в свое распоряжение защитника "Наполи" Калиду Кулибали. Португальский специалист уже предпринял первые попытки убедить клуб подписать 27-летнего бека неаполитанцев уже зимой.

В текущем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 11 матчей. Результативными действиями в них он не отметился. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023-го года.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" собирается приобрести принц Саудовской Аравии. | soccernews.ru

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Троглодит
Троглодит

Допускаю, что зимой МЮ совершит громкую сделку. Вот только это будет новый тренер, а не игрок...

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