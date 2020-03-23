Моуринью просит "Тоттенхэм" купить летом пять новых футболистов

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Моуринью просит "Тоттенхэм" купить летом пять новых футболистов

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью определился с трансферными целями на ближайшее лето.

По информации AS, португальский специалист настаивает на приобретении пяти новых футболистов.

В список тренера вошли правый защитник "Ниццы" Юсеф Аттал, центральный защитник "Реала" Эдер Милитао, левый защитник "Норвича" Джамаль Льюис, хавбек "Валенсии" Жоффрей Кондогбия и вингер "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер.

Кроме того, Моуринью потребовал сохранить в составе "Тоттенхэма" нападающих Харри Кейна и Сон Хын Мина.

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