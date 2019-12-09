Моуринью просит "Тоттенхэм" подписать экс-игрока "Манчестер Юнайтед"

Теги тоттенхэмжозе моуриньюмаруан феллаинитрансферы

Моуринью просит "Тоттенхэм" подписать экс-игрока "Манчестер Юнайтед"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью определил новую трансферную цель для своего клуба.

Как сообщает Les Sports, португальский специалист хочет воссоединиться с полузащитником Маруаном Феллаини.

Моуринью уже связывался с бельгийцем, чтобы узнать готов ли он вернуться в АПЛ.

Напомним, что футболист и тренер работали вместе в "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 год. Сейчас Феллаини выступает за "Шаньдун Лунэн".

Не пропустите: "Тоттенхэм" может купить форварда "Ромы" по просьбе Моуринью. | http://soccernews.ru
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