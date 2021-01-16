Моуринью просит вернуть Эриксена в "Тоттенхэм"

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Моуринью просит вернуть Эриксена в "Тоттенхэм"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью хочет усилить состав своей команды полузащитником "Интера" Кристианом Эриксеном.

Напомним, что год назад хавбек перешёл из английского клуба в итальянский, но заиграть за "нерадзурри" ему не удалось.

В связи с этим, как сообщает журналист Фабрицио Романо, тренер "шпор" просит вернуть датчанина на правах аренды.

Переговоры между сторонами ещё не стартовали, но уже известно, что камнем преткновения станет зарплата Эриксена - 7,5 миллиона евро за сезон "чистыми".

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