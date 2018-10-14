Моуринью просматривал еще одного сербского футболиста

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью наблюдал за Сергеем Милинковичем-Савичем в матче Сербия - Черногория.

Однако как сообщает Manchester Evening News, объектом наблюдения "особенного" также был защитник Никола Миленкович, выступающий за "Фиорентину".

Ориентировочная сумма трансфера футболиста составляет 25 миллионов евро.

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