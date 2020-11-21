Моуринью против Гвардиолы, "Ливерпуль" против лучшей команды АПЛ и Зидан без состава: ТОП-5 матчей, которые нужно посмотреть на выходных

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Моуринью против Гвардиолы, "Ливерпуль" против лучшей команды АПЛ и Зидан без состава: ТОП-5 матчей, которые нужно посмотреть на выходных

"Вильярреал" – "Реал Мадрид"

21 ноября, 1:15. Вильярреал, "Эстадио де ла Керамика"

Мадридцы едут в Вильярреал, где они не побеждали почти 4 года – три предыдущие встречи на "Керамике" завершились с одинаковым счетом (2:2). В прошлом сезоне "желтая субмарина" демонстрировала яркий открытый футбол и шла в зоне еврокубков, поэтому летняя смена тренера Кальехо на Эмери выглядела странной. Впрочем, мистер "гуд ебенинг" поддерживает "Вильярреал" в топе – команда идет на втором месте Примеры после четверти дистанции. И это уже без Касорлы. Но главным претендентом на чемпионство остается "Реал", несмотря на недавние провалы ("Кадис", "Шахтер", "Валенсия") и проблемы с кадрами. Рамос и Бензема травмированы, Варан под вопросом у Йовича коронавирус, Каземиро и Милитао не успели восстановить форму после болезни. Еще Кроос и Модрич неприятно съездили в сборные. Трудности в гостях у "Вильярреала" снова неизбежны, но Зизу – мастер адаптации. Ждем очередного сюрприза, который парализует соперника.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

21 ноября, 20:30. Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум"

Центральная новость недели – Пеп Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити". Логичное решение. Каталонец мог бы побежать куда-то за новым вызовом, но зачем? Здесь у него неограниченные финансовые ресурсы с максимальным влиянием на трансферную политику, здесь у него друзья в руководстве и полное доверие владельцев, здесь у него сильные соперники, победы над которыми и приносят признание. "Манчестер Сити" дает Пепу все условия, чтобы создать новую крутую команду. "Тоттенхэм" в последние годы выпил немало крови у Гвардиолы: "шпоры" выбили его из Лиги Чемпионов 2018/19, а в прошлой АПЛ набрали 4 очка за два матча. Взглянув на статистику, можно все списать на везение "Тоттенхэма", но у "Сити" собралось слишком много таких "нефартовых" ситуаций. В текущем сезоне до слабой реализации добавились проблемы с созданием моментов – "Сити" идет в середине как реальной таблицы, так и таблицы xG. "Тоттенхэм", в свою очередь, закрепился среди лидеров АПЛ благодаря фантастической форме Кейна (7 голов и 8 ассистов за 8 туров) и Сона. Жозе Моуринью передал Юргену Клоппу статус принципиального соперника Гвардиолы, но хорошие результаты заставляют считаться с португальцем – возможна даже борьба за чемпионство.

"Атлетико" – "Барселона"

21 ноября, 22:00. Мадрид, "Ванда Метрополитано"

Самой ожидаемой встречи уикенда состояться не суждено – Луис Суарес заболел на коронавирус и потерял возможность отомстить "Барселоне" за позорное прощание. Тотальная заряженность уругвайца доказать, что его рано списали, помогает "Атлетико". С появлением Луиса команда солидно прибавила в реализации, а с обороной и так все в порядке (2 пропущенных гола за 7 матчей). По потерянным очкам мадридцы пока лучшие в Примере. В этом сезоне "Атлетико" имеет прекрасную возможность зацепиться за титул, воспользовавшись проблемами двух грандов. "Барселона" отлично начала сезон разгромом "Вильярреала", а затем показала качественный футбол против "Ювентуса", однако в целом у Рональда Кумана немного поводов для оптимизма. Месси забил первый гол не с пенальти аж в ноябре, хотя аргентинец остается центральной фигурой в команде. Поражение в домашнем Классико, 4-матчевая безвыигрышная серия в Ла Лиге... Даже "Динамо" Киев с кучей отсутствующих игроков могло зацепиться за очки на "Камп Ноу". Барса уязвима и ослаблена травмами Фати и Бускетса. "Атлетико" способен этим воспользоваться. Букмекеры называют каталонцев фаворитом поединка, но очень незначительным.

"Ливерпуль" – "Лестер"

22 ноября, 21:15. Ливерпуль, "Энфилд"

У "Ливерпуля" большие (огромные) кадровые проблемы: ван Дейк, Александер-Арнольд, Гомес, Хендерсон и Окслейд-Чемберлен травмированы, Салах подхватил коронавирус, а Фабиньо и Алькантара завершают восстановление. Ситуация не катастрофическая, но очень сложная для Клоппа. Самый большой страх вызывает противостояние ослабленной линии обороны мерсисайдцев и Варди, который в последних пяти матчах АПЛ забил 6 голов. "Лестер" возглавляет турнирную таблицу, опережая "Ливерпуль" на одно очко. С прошлого сезона мы знаем, что это ничего не гарантирует "лисам" – в итоге они способны потерять даже Лигу Чемпионов. Команда Брендана Роджерса выдает парадоксальные результаты, обыгрывая "Вулверхэмптон", "Ман Сити" и "Арсенал", но влетая "Вест Хэму" и "Астон Вилле". "Лестеру" нельзя давать удобные условия для контратак. "Лисы" – удобный соперник для "Ливерпуля". За три предыдущих сезона АПЛ "красные" подарили сопернику лишь один зачетный балл. В грядущее воскресенье ничья станет неожиданностью, как бы Клопп не страдал от переполненного лазарета.

"Наполи" – "Милан"

22 ноября, 21:45. Неаполь, "Сан-Паоло"

Феноменальный Ибрагимович вытащил "Милан" на вершину Серии "А" – "россонери" пока не проиграли ни одного матча. Их следующий соперник потерпел лишь одну неудачу (поражение от "Сассуоло"), но отстает от лидеров из-за запрета поехать на матч с "Ювентусом". Футбольные инстанции "впаяли" "Наполи" техническое поражение, но клуб продолжает оспаривать решение. "Милан" и "Наполи" – две лучшие команды Италии на данный момент. Неаполитанцы очень надежны в обороне (ТОП-1 по xGA) и выдают хорошую статистику в атаке (ТОП-1 по ударам из пределов штрафной). Милан разрывает благодаря Ибре и эффективности центрального треугольника Кессье-Беннасер-Чалханоглу, а также подключениям Тео Эрнандеса. Игра "Милана" заставляет болельщиков радоваться, что руководство летом оставило Стефано Пиоли. Но насколько хватит запала? Дженнаро Гаттузо во главе "россонери" в свое время также посрамил критиков, однако затем результаты пошли на спад, а Рино ушел в отставку. За год работы с "Наполи" он лишился клише "физрука-мотиватора" и показал, что умеет ставить интересный футбол. Возможно, именно Гаттузо сбросит Милан с первого места!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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