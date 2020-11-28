Моуринью против Лэмпарда, последний шанс Конте и еще 3 противостояния, которые стоит посмотреть на выходных

"Сассуоло" – "Интер"

28 ноября, 17:00. Реджо-Эмилия, "Читта дель Трикольоре"

Многие эксперты в этом сезоне пророчили "Интеру" чемпионство, но Антонио Конте не может воспользоваться перестройкой "Ювентуса". "Нерадзурри" не хватает интенсивности и порядка. Что неудивительно, ведь команды Конте всегда именно этим и выделялись. В Лиге Чемпионов положение катастрофическое (здесь Антонио ни разу никого не удивил), а в Серии "А" миланцы выиграют только каждый второй матч. В борьбе за Скудетто еще ничего не потеряно, конкуренты также буксуют, но пора давить на газ. Одним из лидеров чемпионата Италии выступает сенсационный "Сассуоло". Построил эту команду Роберто Де Дзерби, которого хвалят и ведущие тренеры, и журналисты. Есть за что – "Сассуоло" играет в узнаваемый комбинационный футбол с четкой структурой и хорошим контролем мяча (ТОП-1 в Серии "А" по проценту владения). Однако текущее второе место без единого поражения стало следствием фантастически легкого календаря – до сих пор "нероверди" встретились только с одним топ-соперником. Поединок с "Интером" – важный экзамен для "Сассуоло". К тому же сойдутся две самые результативные команды Италии в этом сезоне (по 20 голов). Но если "Интер" забивает примерно столько же, сколько создает, то "Сассуоло" настрелял на 6 голов больше, чем дает система xG. Хорошая реализация и везения помогают Де Дзерби.

"Валенсия" – "Атлетико"

28 ноября, 18:15. Валенсия, "Месталья"

Несколько лет назад матч этих соперников определял распределение мест в зоне Лиги Чемпионов, а сейчас все иначе. "Валенсия" разрушается в руках владельца – одна победа в 6 последних матчах. "Атлетико" же прогрессирует благодаря работе Диего Симеоне, который прививает команде более атакующий футбол. В тех же 6 последних матчах Примеры мадридцы не потеряли ни одного балла. В минувший уикенд "Атлетико" одолел "Барселону" – это огромный шаг в битве за чемпионство. "Барса" теперь вдвое меньше очков, а "Реал" по потерянных отстает на 6 пунктов. "Матрасники", имея лучшую оборону в Испании и вторую лучшую атаку, превращаются в главного претендента на титул. Понятно, что гранды со временем добавят, но гандикап Симеоне к тому времени может стать слишком большим. Да, у чужих ворот без Суареса и Косты трудно, однако команда умудряется стабильно набирать очки. В гости к "Валенсии" "Атлетико" едет явным фаворитом, хотя мы прекрасно помним, как "Месталья" в начале ноября приняла другой мадридский клуб – "Реал" подвергся разгрому.

"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед"

29 ноября, 17:00. Саутгемптон, "Сент-Мэрис"

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Саутгемптону". Определить фаворита встречи сложно. Манкунианцы получили серьезную порцию критики перед международной паузой, после чего одержали три победы. Но команда Сульшера все равно страшно зависима от Бруну Фернандеша, а ее футбол не внушает уверенности в дальнейших положительных результатах. Матч против организованного агрессивного соперника станет большим испытанием для "дьяволов". "Саутгемптон" – вторая команда АПЛ по интенсивности прессинга. За два последних месяца Ральф Хазенхюттль набрал 17 очков из 21 возможного. Роскошный результат. "Святые" сейчас вынуждены обходиться без лучшего бомбардира и лидера Дэнни Ингза, что ухудшает их шансы. Впрочем, вывезти из "Сент-Мэрис" победу МЮ будет невероятно трудно.

"Челси" – "Тоттенхэм"

29 ноября, 19:30. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

Жозе Моуринью снова разрывает АПЛ. Неделю назад он припарковал "автобус" против "Манчестер Сити" и заслуженно обыграл Гвардиолу. Чем не заявка на борьбу за первое место? Тем более, что "Тоттенхэм" сейчас возглавляет турнирную таблицу. "Шпоры" еще будут ощущать проблемы с командами, которые не дадут им пространства для контратак, но в топ-матчах у них есть все для успеха. Грамотная стойкая оборона, трудолюбивый центр поля, фантастическая игра в переходных фазах и Кейн (9 ассистов) с Соном (9 голов). Моуринью везет свою (во всех смыслах) команду на "Стэмфорд Бридж", где его футбол стал брендом. Фрэнк Лэмпард проповедует другой стиль. Адаптация новичков "Челси" продолжается, но результаты от этого не слишком страдают. Команда идет в ногу с "Ливерпулем", уже гарантировала себе плей-офф Лиги Чемпионов, а за 8 предыдущих матчей во всех турнирах пропустила всего два гола. Хаверц одолел коронавирус, Абрахам и Хадсон-Одои создают ценным звездам конкуренцию – атака также прогрессирует. Будет очень интересная встреча учителя и ученика!

"Наполи" – "Рома"

29 ноября, 22:45. Неаполь, "Сан-Паоло"

"Наполи" в трауре – ушла из жизни легенда клуба. Абсолютно все в Неаполе отошло на второй план после смерти Диего Марадоны. Однако жизнь продолжается, а команда продолжает борьбу за высокие позиции в Серии "А". Домашнее поражение от "Милана" ударила по амбициям, но нельзя сказать, что "Наполи" провалился. Не хватило реализации и равных составов на концовку встречи. Правда, вторая подряд неудача может стать поводом для критики Рино Гаттузо. На стадион, который вскоре переименуют в честь великого аргентинца, заедет "Рома". Фонсека демонстрирует отличные результаты и находится на расстоянии одной победы от лидера. Согласно системе xG столичная команда вообще идет первой. В этом сезоне "волки" не проиграли ни одного матча (если не считать техническое поражение от "Вероны"), хотя встречались уже и с "Ювентусом", и с "Миланом". Derby del Sole – следующая важная проверка на прочность.