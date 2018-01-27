Моуринью провёл 100-й матч на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью провёл 100-й матч на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Йовил Таун" со счётом 4:0.

Как сообщает Opta, этот матч стал для Жозе Моуринью сотым у руля "красных дьяволов".

Под руководством португальского наставника "МЮ" одержал 62 победы, 23 раза сыграл вничью и потерпел 15 поражений. 

Напомним, что Моуринью возглавляет манкунианскую команду с лета 2016 года. | http://soccernews.ru

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