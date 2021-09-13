Моуринью провёл 1000-й матч в тренерской карьере

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью достиг отметки в 1000 игр на посту главного тренера.

На счету 58-летнего португальца 638 побед, 204 ничьих и 158 поражений.

До "Ромы" звёздный специалист возглавлял "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", дважды "Челси", "Реал", "Интер", "Порту", "Бенфику" и другие менее известные команды.

В течение тренерской карьеры, которая длится уже 21 год, Моуринью выиграл 25 трофеев.

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