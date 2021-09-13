Моуринью провёл 1000-й матч в тренерской карьере
Фото твиттер "Ромы"
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью достиг отметки в 1000 игр на посту главного тренера.
На счету 58-летнего португальца 638 побед, 204 ничьих и 158 поражений.
До "Ромы" звёздный специалист возглавлял "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", дважды "Челси", "Реал", "Интер", "Порту", "Бенфику" и другие менее известные команды.
В течение тренерской карьеры, которая длится уже 21 год, Моуринью выиграл 25 трофеев.
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|5
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|6
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|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|26
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|16
|Сампдория
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|17
|Дженоа
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|Лечче
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|18
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