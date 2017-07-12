Моуринью пытается скрыть подготовку своей команды к матчу за Суперкубок Европы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью работает над тем, чтобы его команда могла тренироваться в комфортной обстановке.
Как информирует Marca, в настоящее время "красные дьяволы" проводят тренировочный сбор в Лос-Анджелесе, куда уже прибыл соперник обладателя кубка УЕФА по матчу за Суперкубок Европы мадридский "Реал". Однако португальский наставник "Юнайтед" заблаговременно начал готовиться к визиту "сливочных" в США, запретив присутствовать болельщикам и всем посторонним лицам на тактических занятиях своей команды.
Напомним, Каррик стал новым капитаном "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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