Моуринью пытается скрыть подготовку своей команды к матчу за Суперкубок Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью работает над тем, чтобы его команда могла тренироваться в комфортной обстановке.

Как информирует Marca, в настоящее время "красные дьяволы" проводят тренировочный сбор в Лос-Анджелесе, куда уже прибыл соперник обладателя кубка УЕФА по матчу за Суперкубок Европы мадридский "Реал". Однако португальский наставник "Юнайтед" заблаговременно начал готовиться к визиту "сливочных" в США, запретив присутствовать болельщикам и всем посторонним лицам на тактических занятиях своей команды.

Напомним, Каррик стал новым капитаном "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru