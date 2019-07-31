Моуринью: "Работа с национальной сборной не для меня"
Известный португальский тренер Жозе Моуринью признался, что на сегодняшний день его не прельщает возможность возглавить национальную сборную.
"Такая работа не для меня, ведь это всего один матч в месяц, куча офисной работы. Ты ждешь два года Чемпионат Европы, затем ещё два - Чемпионат Мира. Впрочем, однажды я могу пойти на такой шаг. Не сейчас, но в будущем. Всё-таки когда я приезжаю на крупные турниры, то у меня иногда появляется желание поработать на нём. И если это будет сборная Португалии, я буду горд", - сказал Моуринью.
Напомним, что "Особенный" остаётся без работы с декабря прошлого года. Его последним клубом был "Манчестер Юнайтед".
Накануне появилась информация, что 56-летнего специалиста могут пригласить в "Валенсию".
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