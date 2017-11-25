Моуринью раскритиковал игру Мхитаряна

Теги жозе моуриньюгенрих мхитарянманчестер юнайтед

Моуринью раскритиковал игру МхитарянаГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, по каким причинам на поле стал реже появляться Генрих Мхитарян.

"Я не был доволен последними выступлениями Мхитаряна. Речь идет не об одном или двух случаях. Я говорю о четырех или пяти. Он очень хорошо выглядел на старте сезона, а затем, шаг за шагом, начал постепенно растворяться.

Его уровень производительности - голы, результативные передачи, прессинг и остальные вещи - стал постепенно уменьшаться. Этого было достаточно, чтобы предоставить шанс другим футболистам. Все просто", - сказал он. 

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