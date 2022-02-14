Моуринью раскритиковал итальянских журналистов

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью выразил недовольство работой прессы в Италии.

По всей видимости, португальцу не понравились публикации деталей его разговора с футболистами.

"Лишь малая часть из того, что публикуют, не является ложью. Всё остальное - журналистика пятого класса, в которой нет морали и самого главного - правды.

В нашей команде есть сплочённость и гармония. Нас могут назвать слабыми, но никто не скажет, что мы не сплочены. Просто с игровой точки зрения у нас есть предел", - приводит слова Моуринью Football Italia.

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