Моуринью раскритиковал работу судей в матче с "Уотфордом"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью был недоволен работой арбитров в матче 23-го тура АПЛ с "Уотфордом" (0:0).
"Работу ВАР я оставлю на обсуждение экспертов. Гассанига сделал свою работу, это был важный сэйв.
Арбитры не обсуждали момент, когда пенальти должен был быть, но решили посмотреть тот, где его явно не было. Плюс красные карточки, которые нужно было показать. Решения очень плохие.
Я люблю систему определения гола, уважаю ее", - цитирует Моуринью BBC Sport.
Отметим, что "Тоттенхэм" не может выиграть 4 матча подряд в чемпионате Англии. "Шпоры" занимают 8 место в турнирной таблице.
А еще: Моуринью прокомментировал интерес "Тоттенхэма" к Зе Луишу| http://soccernews.ru
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