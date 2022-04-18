Моуринью раскритиковал судейство в матче с "Наполи"

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Моуринью раскритиковал судейство в матче с "Наполи"

Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью остался недоволен судейством в матче 33-го тура чемпионата Италии с неаполитанским "Наполи" (1:1).

"Я рад ничьей, так как по ходу матча казалось, что нам не удастся избежать поражения. Но вовсе не из-за того, что мы играли плохо. "Рома" прибавляла по ходу матча и играла фантастически. Я не хочу говорить много об арбитрах, но порой мне было стыдно стоять рядом с ними возле боковой линии. Судьи не проявляют должного уважения. У нас отняли возможность бороться за победу в этом матче", - цитирует Моуринью Football Italia.

Стоит отметить, что "Рома" продлила беспроигрышную серию в Серии А до 12 матчей. Римляне набрали в 33 матчах 58 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

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