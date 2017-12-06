Моуринью раскритиковал Венгера и Гвардиолу

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подверг критике Арсена Венгера и Хосепа Гвардиолу за то, что те скрывают информацию о травмированных игроках.

"Когда мои футболисты травмированы, они травмированы. Я вам говорю правду. Байи точно не сыграет с "Сити", у Фила Джонса есть шанс, у Феллаини есть шанс, у Ибрагимовича есть большой шанс. Матич травмирован, но он точно сыграет. Каррик точно не сыграет.

Никаких баек о Ляказетте или Давиде Силве. Только правда. А у наших соперников всегда проблемы. Большие проблемы, только вот в результате все готовы играть. У них феноменальные организации. Мы же чуть скромнее" - приводит слова Моуринью Football Espana.

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