Моуринью рассказал, благодаря чему сборная Бельгии победила Англию

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвёл итоги матча за третье место на ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Англии.

"Результат не тот, который хотела бы сборная Англии. Но обе команды играли хорошо, без стресса. Под конец англичане доминировали и имели шансы забить, но талант Эдена Азара помог Бельгии одержать победу. Она заслужила третье место: из семи матчей выиграла шесть, проиграла только Франции" - сказал Моуринью.

Не пропустите видеообзор матча Бельгия - Англия. | http://soccernews.ru