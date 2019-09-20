Моуринью рассказал, что думает о нынешнем положении "Реала"

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Моуринью рассказал, что думает о нынешнем положении "Реала"

Экс-тренер "Реала" Жозе Моуринью рассказал, что думает о нынешнем положении команды и главном тренере "сливочных". Об этом сообщает Deportes Cuatro.

"Реал" сейчас на 3 или 4 месте? Близки к первому. Это неплохо. Если в следующем туре "Реал" обыграет "Севилью", то обгонит ее, "Барселона" позади.

Зидан - один из нас, нам всем больно, когда любимые команды не добиваются успеха. Зидан посвятил футболу всю жизнь, он все понимает", - сказал Моуринью.

Матч "Севилья" - "Реал" состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало встречи - в 22:00 (мск).

"Реал" после 5 туров чемпионата Испании занимает 3 место турнирной таблицы, набрав 8 очков. 

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