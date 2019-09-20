Моуринью рассказал, что думает о нынешнем положении "Реала"
Экс-тренер "Реала" Жозе Моуринью рассказал, что думает о нынешнем положении команды и главном тренере "сливочных". Об этом сообщает Deportes Cuatro.
"Реал" сейчас на 3 или 4 месте? Близки к первому. Это неплохо. Если в следующем туре "Реал" обыграет "Севилью", то обгонит ее, "Барселона" позади.
Зидан - один из нас, нам всем больно, когда любимые команды не добиваются успеха. Зидан посвятил футболу всю жизнь, он все понимает", - сказал Моуринью.
Матч "Севилья" - "Реал" состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало встречи - в 22:00 (мск).
"Реал" после 5 туров чемпионата Испании занимает 3 место турнирной таблицы, набрав 8 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0