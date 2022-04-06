Моуринью рассказал, что изменился

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Моуринью рассказал, что изменился

Фото: твиттер Моуринью\Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассказал об изменениях в себе.

"Я понимаю, что изменился как человек, когда думаю о том факте, что много лет хотел побеждать ради себя, а сейчас я переживаю такой момент, когда я так же сильно или даже сильнее хочу продолжать побеждать, но не ради себя, а ради игроков, которые никогда не выигрывали, я хочу помочь им...

Я намного больше думаю об обычном болельщике, который улыбается, потому что его команда выиграла, о том, что его неделя станет лучше благодаря тому, что его команда выиграла. 

У меня остается соревновательный дух, я хочу продолжать побеждать так же сильно или даже сильнее, чем раньше, но раньше я концентрировался на себе", – сказал португальский специалист.

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