Моуринью рассказал, что ворота "Тоттенхэма" в матче Лиги Европы с "Шкендии-79" были на 5 см меньше

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Моуринью рассказал, что ворота "Тоттенхэма" в матче Лиги Европы с "Шкендии-79" были на 5 см меньше

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о необычном случает в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Шкендии-79" (3:1).

"Перед матчем случился необычный эпизод. Мой голкипер сказал, что ворота слишком маленькие. Я подошел посмотреть и действительно, они оказались малы. Вратари все свое время проводят между штангами и разбираются в таких вещах.

Я сразу почувствовал, что что-то не так. Я сообщил об этой УЕФА, и оказалось, что ворота меньше нормы на 5 сантиметров. Мы попросили ворота верного размера", - заявил Моуринью.

Благодаря победе "Тоттенхэм" вышел в следующий раунд Лиги Европы.

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