Моуринью рассказал, что ворота "Тоттенхэма" в матче Лиги Европы с "Шкендии-79" были на 5 см меньше
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о необычном случает в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Шкендии-79" (3:1).
"Перед матчем случился необычный эпизод. Мой голкипер сказал, что ворота слишком маленькие. Я подошел посмотреть и действительно, они оказались малы. Вратари все свое время проводят между штангами и разбираются в таких вещах.
Я сразу почувствовал, что что-то не так. Я сообщил об этой УЕФА, и оказалось, что ворота меньше нормы на 5 сантиметров. Мы попросили ворота верного размера", - заявил Моуринью.
Благодаря победе "Тоттенхэм" вышел в следующий раунд Лиги Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18