Моуринью рассказал, как долго он намерен тренировать "Манчестер Юнайтед"

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтед

Моуринью рассказал, как долго он намерен тренировать "Манчестер Юнайтед"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, как долго он намерен тренировать свою нынешнюю команду.

"Я должен сказать, что я готов остаться в клубе на следующие 15 лет. Да, почему бы и нет?, - ответил наставник "красных дьяволов", когда его спросили о планах по поводу долгосрочности его пребывания в клубе. - Этой командой на протяжении стольких лет руководил сэр Алекс Фергюсон. Болельщики остались довольны его работой, они понимают великие преимущества стабильности. После Дэвида Мойеса и Луи ван Гааля я начинаю свой второй год в команде и я надеюсь, что смогу остаться и принести стабильность, которую хочет иметь клуб.

Напомним, Моуринью надеется подписать еще одного игрока. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов