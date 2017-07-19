Моуринью рассказал, как долго он намерен тренировать "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, как долго он намерен тренировать свою нынешнюю команду.

"Я должен сказать, что я готов остаться в клубе на следующие 15 лет. Да, почему бы и нет?, - ответил наставник "красных дьяволов", когда его спросили о планах по поводу долгосрочности его пребывания в клубе. - Этой командой на протяжении стольких лет руководил сэр Алекс Фергюсон. Болельщики остались довольны его работой, они понимают великие преимущества стабильности. После Дэвида Мойеса и Луи ван Гааля я начинаю свой второй год в команде и я надеюсь, что смогу остаться и принести стабильность, которую хочет иметь клуб.

Напомним, Моуринью надеется подписать еще одного игрока. | soccernews.ru