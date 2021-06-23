Моуринью рассказал, как его удивил Арнаутович

Фото: инстаграм 433/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью поделился воспоминаниями о том, как в 2009 году он познакомился с австрийским нападающим Марко Арнаутовичем.

"В "Интер" Арнаутовича привез технический директор Марко Бранка. Тогда Марко было 18 лет. Я подошел к ним во время тренировки. Тогда за "Интер" играли Ибрагимович, Адриано, Креспо и Крус. Я пожал руку Арнаутовичу и он сказал мне: "Мистер, я лучше их всех". Понимаете, у меня были Ибрагимович, Адриано, Креспо, Крус, а 18-летний парень сказал, что он лучше их всех", - приводит слова Моуринью The Sun.

Арнаутович провел за "Интер" три матча в сезоне-2009/2010 и не отметился результативными действиями. После этого он перешел в "Вердер", затем играл за "Сток Сити" и "Вест Хэм". В настоящее время форвард принадлежит китайскому клубу "Шанхай Порт".

Не пропустите: "Динамо" близко к подписанию Арнаутовича. | http://soccernews.ru