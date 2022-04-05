Моуринью рассказал, как он изменился в течение карьеры

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Моуринью рассказал, как он изменился в течение карьеры

Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью рассказал, как он изменился в течение карьеры.

"На протяжении многих лет я хотел выигрывать для себя. Но теперь я хочу побед для футболистов, которые ранее никогда не выигрывали. Я хочу помочь им добиться успеха. Я думаю о фанатах, которые радуются победам любимой команды", - приводит слова Моуринью  L'Osservatore Romano.

59-летний Моуринью ранее тренировал "Бенфику", "Униау Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", вновь "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". За свою карьеру он завоевал 25 трофеев.

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