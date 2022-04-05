Моуринью рассказал, как он изменился в течение карьеры
Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью рассказал, как он изменился в течение карьеры.
"На протяжении многих лет я хотел выигрывать для себя. Но теперь я хочу побед для футболистов, которые ранее никогда не выигрывали. Я хочу помочь им добиться успеха. Я думаю о фанатах, которые радуются победам любимой команды", - приводит слова Моуринью L'Osservatore Romano.
59-летний Моуринью ранее тренировал "Бенфику", "Униау Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", вновь "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". За свою карьеру он завоевал 25 трофеев.
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|26
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17