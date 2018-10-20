Моуринью рассказал, как реагирует на критику

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что обращает внимание на критику в свой адрес и в адрес команды.

"Да, это беспокоит меня, потому что я человек. Мои игроки – им не все равно.

В те выходные мы не ночевали в отеле. Футболисты остались дома и, проснувшись утром, прочитали прессу, он читают социальные сети.

Я могу и дальше рассказывать игрокам, что это моя проблема, как справляться с этим, потому что я тот самый парень. А они пусть наслаждаются футболом, как делали это против "Ньюкасла" во втором тайме", - сказал он.

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