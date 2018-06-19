Моуринью рассказал, как России надо сыграть против Египта

Теги жозе моуриньюегипетроссия

Моуринью рассказал, как России надо сыграть против ЕгиптаГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что поединок между сборными России и Египта будет решать, кто из группы А выйдет в плей-офф. 

"Я думаю, что этот матч станет решающим за выход в плей-офф. Считаю, что египтяне, так же как и Россия, одержат победу над Саудовской Аравией, а россияне проиграют уругвайцам, как и Египет. Уругвай по сравнению с Россией и Египтом более опытен и ментально лучше готов к этому уровню конкуренции. Так что это большой матч.

Россия должна остановить Салаха, потому что он из тех, кто делает разницу. России нужно навязать физическую силу как один из самых важных компонентов матча", - отметил он.

Матч с Египтом пройдет сегодня, 19 июня. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов