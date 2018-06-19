Моуринью рассказал, как России надо сыграть против Египта

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что поединок между сборными России и Египта будет решать, кто из группы А выйдет в плей-офф.

"Я думаю, что этот матч станет решающим за выход в плей-офф. Считаю, что египтяне, так же как и Россия, одержат победу над Саудовской Аравией, а россияне проиграют уругвайцам, как и Египет. Уругвай по сравнению с Россией и Египтом более опытен и ментально лучше готов к этому уровню конкуренции. Так что это большой матч.

Россия должна остановить Салаха, потому что он из тех, кто делает разницу. России нужно навязать физическую силу как один из самых важных компонентов матча", - отметил он.

Матч с Египтом пройдет сегодня, 19 июня. | http://soccernews.ru