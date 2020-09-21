Моуринью рассказал, когда Бэйл сможет дебютировать за "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов по поводу дебюта вингера Гарета Бэйла за лондонский клуб.

"Не знаю, когда Гарет оправится от травмы.

Единственное, что я знаю - большая мотивация. Он счастлив быть в клубе от всего сердца. Когда у игрока есть мотивация, период восстановления может многократно сократиться, потребуется меньше времени для набора формы и выхода на поле", - заявил Моуринью.

Валлиец не занимается с тех пор, как в прошлом месяце получил травму колена в расположении сборной.

Напомним, что "шпоры" арендовали 31-летнего футболиста, который уже выступал за команду с 2007 по 2013 год.

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