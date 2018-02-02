Моуринью рассказал, когда "Манчестер Юнайтед" станет реальным претендентом на все трофеи

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью рассказал, когда "Манчестер Юнайтед" станет реальным претендентом на все трофеи

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, когда его команда станет реальным претендентом на все трофеи.

"Конечно, мы и сейчас боремся за титулы. Но через два года мы будем лучше вооружены для этого. Думаю, именно тогда мы станем реальными претендентами на все трофеи. Это то, к чему надо стремиться" - приводит слова Моуринью Goal.com.

Напомним, что в этом сезоне "МЮ" продолжает бороться за победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге Чемпионов.

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Степан Григорян

Под руководством жозе?-никогда!

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3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
8 Лестер Сити 25 34
9 Эвертон 25 31
10 Борнмут 25 28
11 Вест Хэм Юнайтед 25 27
12 Уотфорд 24 26
13 Кристал Пэлас 25 26
14 Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Брайтон & Хоув Альбион 25 24
16 Хаддерсфилд Таун 25 24
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