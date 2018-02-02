Моуринью рассказал, когда "Манчестер Юнайтед" станет реальным претендентом на все трофеи

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, когда его команда станет реальным претендентом на все трофеи.

"Конечно, мы и сейчас боремся за титулы. Но через два года мы будем лучше вооружены для этого. Думаю, именно тогда мы станем реальными претендентами на все трофеи. Это то, к чему надо стремиться" - приводит слова Моуринью Goal.com.

Напомним, что в этом сезоне "МЮ" продолжает бороться за победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге Чемпионов.

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