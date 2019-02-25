Моуринью рассказал, когда он планирует вернуться к тренерской деятельности
Известный португальский специалист Жозе Моуринью анонсировал свое возвращение к тренерской деятельности.
Так, в своем последнем интервью "особенный" заявил, что вернется к работе предстоящим летом. Никаких намеков о том, в каком чемпионате его стоит ждать, Моуринью не сделал.
Напомним, что последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", из которого он был уволен в конце 2018 года.
За свою карьеру португалец возглавлял "Порту", "Челси", "Интер" и "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11