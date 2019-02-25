Моуринью рассказал, когда он планирует вернуться к тренерской деятельности

Известный португальский специалист Жозе Моуринью анонсировал свое возвращение к тренерской деятельности.

Так, в своем последнем интервью "особенный" заявил, что вернется к работе предстоящим летом. Никаких намеков о том, в каком чемпионате его стоит ждать, Моуринью не сделал.

Напомним, что последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", из которого он был уволен в конце 2018 года.

За свою карьеру португалец возглавлял "Порту", "Челси", "Интер" и "Реал".

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