Моуринью рассказал, когда ожидать возвращения Ибрагимовича на поле

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович вернётся на поле до окончания текущего года.

Ситуацию с восстановлением футболиста после травмы прокомментировал главный тренер манкунианского клуба Жозе Моуринью.

"Он лев, он боец. Я думаю, что это хорошо подходит под его описание. Как мы и ожидали, он сократил сроки своего выздоровления, и, как мы уже говорили несколько недель назад, он вернётся до конца 2017 года. Это прекрасно, после такой травмы это очень быстрое восстановление", - сказал он.

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