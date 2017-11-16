Моуринью рассказал, когда ожидать возвращения Ибрагимовича на поле

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Моуринью рассказал, когда ожидать возвращения Ибрагимовича на полеНападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович вернётся на поле до окончания текущего года. 

Ситуацию с восстановлением футболиста после травмы прокомментировал главный тренер манкунианского клуба Жозе Моуринью.

"Он лев, он боец. Я думаю, что это хорошо подходит под его описание. Как мы и ожидали, он сократил сроки своего выздоровления, и, как мы уже говорили несколько недель назад, он вернётся до конца 2017 года. Это прекрасно, после такой травмы это очень быстрое восстановление", - сказал он.

Читайте: Болельщики сборной Швеции не хотят возвращения в команду Ибрагимовича  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов