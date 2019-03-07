Моуринью рассказал, когда возобновит тренерскую карьеру

Известный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что он планирует возобновить карьеру летом.

"В настоящий момент нельзя сказать, что я отчаянно ищу новое место работы. Продолжаю изучать новые вещи. Надеюсь, что летом я возобновлю свою тренерскую деятельность, приму участие в предсезонной подготовке в июне – июле. Но пока никакой конкретики нет. Когда она появится, я дам знать", - приводят слова Моуринью российские СМИ.

Напомним, что в декабре прошлого года Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что вернуть Моуринью хочет его бывший клуб "Реал", но королевский клуб настаивает, чтобы специалист приступил к работе немедленно, не дожидаясь конца сезона.

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