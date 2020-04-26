Моуринью рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что он считает лучшим футболистом в истории бразильского нападающего Роналдо.
"Лучшим игроком в истории является Роналдо. Он был феноменален. Да, Роналду и Месси играют стабильно на протяжении более длительного периода времени. Но если брать таланты и навыки, то Роналдо остается не превзойденным", - приводит слова Моуринью Twitter FCBarcelonaFI.
Роналдо выступал за "Крузейро", ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс". За сборную Бразилии сыграл 98 матчей и забил 62 гола. Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Кубка Бразилии, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Кубка Кубков, обладатель межконтинентального кубка, обладатель Суперкубка Испании, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки.
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