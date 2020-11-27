Моуринью рассказал о дружбе с Марадоной
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился переживаниями в связи со смертью Диего Марадоны.
"Есть Марадона, и есть Диего. Марадону знает весь мир. Никто его не забудет. Диего - другой. Могу сказать, что мы дружили, хоть и общались в основном по телефону. Но мы, конечно, встречались несколько раз. У него было большое, большое сердце. Я скучаю по нему.
Его футбол мы сможем найти в Google, но самого Диего мы уже нигде не найдём. Я весь день рассказывал парням о нём и о времени, которое мы провели вместе. Я особенно скучаю по его звонкам после поражений. После побед он никогда мне не звонил, поскольку знал, что в такие моменты мне это не нужно. Зато в трудные минуты был рядом и всегда говорил: "Мо, не забывай, что ты лучший". У него всегда был такой подход. Я скучаю по Диего", - приводит слова Моуринью BT Sport.
Марадона умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет. Аргентинец выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной.
На родине легендарного футболиста в связи с его смертью объявлен трёхдневный траур. Власти Неаполя собираются переименовать стадион в его честь.
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"Арсенал" повторил рекорд "Зенита" в Лиге Европы
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|Команда
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18