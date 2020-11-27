Моуринью рассказал о дружбе с Марадоной

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Моуринью рассказал о дружбе с Марадоной

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился переживаниями в связи со смертью Диего Марадоны.

"Есть Марадона, и есть Диего. Марадону знает весь мир. Никто его не забудет. Диего - другой. Могу сказать, что мы дружили, хоть и общались в основном по телефону. Но мы, конечно, встречались несколько раз. У него было большое, большое сердце. Я скучаю по нему.

Его футбол мы сможем найти в Google, но самого Диего мы уже нигде не найдём. Я весь день рассказывал парням о нём и о времени, которое мы провели вместе. Я особенно скучаю по его звонкам после поражений. После побед он никогда мне не звонил, поскольку знал, что в такие моменты мне это не нужно. Зато в трудные минуты был рядом и всегда говорил: "Мо, не забывай, что ты лучший". У него всегда был такой подход. Я скучаю по Диего", - приводит слова Моуринью BT Sport.

Марадона умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет. Аргентинец выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной.

На родине легендарного футболиста в связи с его смертью объявлен трёхдневный траур. Власти Неаполя собираются переименовать стадион в его честь.

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