Моуринью рассказал о конкуренции в "Тоттенхэме"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью признался, что никому из футболистов не гарантировано постоянное место в составе команды.

"Я не хочу, чтобы игроки ныли и расстраивались из-за непопадания в состав. Мне нужно, чтобы футболисты боролись за игровые минуты. Все должны понимать, что "Тоттенхэм" обязан становиться лучше. А игрокам не гарантируется постоянное место на поле. Они должны быть готовы сражаться за минуты, которые хотят провести на поле", - приводит слова Моуринью Mirror.

Сейчас в британской прессе обсуждают предполагаемый конфликт между португальским тренером и полузащитником Деле Алли. Ранее сообщалось, что у "Особенного" сложные отношения с хавбеком Танги Ндомбеле, чей трансфер является рекордным для клуба.

Напомним, что "шпоры" начали сезон с поражения от "Эвертона", однако затем одержали три победы подряд.

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