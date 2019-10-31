Моуринью рассказал о критериях, которые ему важны при выборе нового клуба

Португальский тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, по каким критериям выбирает клуб, в котором собирается работать. Об этом сообщает Mirror.

"Я четко понимаю чего не хочу. Мне важно, чтобы у меня был проект, в котором я буду чувствовать, что играю на победу. Сейчас я не смогу назвать клуб или страну.

Если кто-то предложит мне невероятный контракт на 10 лет, но целью будет остаться лишь в первой половине таблицы, это не для меня. Мой следующий клуб должен бороться за победу", - сказал Моуринью.

За всю карьеру 56-летний специалист работал в "МЮ", "Порту", "Реале", "Интере" и "Челси".

Ранее сообщалось, что португалец может возглавить "Арсенал".

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