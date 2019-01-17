Моуринью рассказал о планах на будущее

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Моуринью рассказал о планах на будущее

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о планах на будущее. Об этом сообщает Sky Sports.

"Я все еще хочу тренировать. Я еще молод, у меня много сил. Через несколько недель мне исполнится 56 лет. Я правда еще очень молод. 

Я принадлежу к футболу высшего уровня и планирую на нем остаться", - заявил Моуринью.

Напомним, что "МЮ" уволил Моуринью 18 декабря после серии неудовлетворительных результатов. 

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