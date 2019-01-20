Моуринью рассказал о полученных предложениях после ухода из "Манчестер Юнайтед"

Теги жозе моуринью

Моуринью рассказал о полученных предложениях после ухода из "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что он отклонил уже три предложения о работе, после того, как покинул пост наставника английского клуба.

"Я доволен временем, которое прошло после ухода из "Манчестер Юнайтед". Я продолжу наслаждаться им, так как смогу делать то, чего не могу делать в ходе сезона. Но уже к концу марта мне будет не хватать работы. Я займусь анализом. Я отклонил уже три предложения о работе, так как посчитал, что мне это не нужно. Я спокоен. Чем больше я отдохну, тем лучше подготовлюсь к новой работе", - приводит слова Моуринью The Telegraph.

Ранее сообщалось, что предложение Моуринью делал его бывший клуб "Бенфика".

Не пропустите: Сульшер сделал заявление о будущем Моуринью. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе сделал заявление о возможном переходе в "Реал"

Мбаппе сделал заявление о возможном переходе в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов