Моуринью рассказал о полученных предложениях после ухода из "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что он отклонил уже три предложения о работе, после того, как покинул пост наставника английского клуба.

"Я доволен временем, которое прошло после ухода из "Манчестер Юнайтед". Я продолжу наслаждаться им, так как смогу делать то, чего не могу делать в ходе сезона. Но уже к концу марта мне будет не хватать работы. Я займусь анализом. Я отклонил уже три предложения о работе, так как посчитал, что мне это не нужно. Я спокоен. Чем больше я отдохну, тем лучше подготовлюсь к новой работе", - приводит слова Моуринью The Telegraph.

Ранее сообщалось, что предложение Моуринью делал его бывший клуб "Бенфика".

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