Моуринью рассказал о шансах "Барселоны" и "Ливерпуля" в полуфинале ЛЧ
Португальский специалист Жозе Моуринью рассказал, что думает о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Ливерпуль". Об этом сообщает Mirror.
"У "Ливерпуль" есть ван Дейк, он невероятен. Кроме того, почти в каждой игре Мане, Салах и Фирмино забивают. Назовите мне хотя бы один матч, где бы они не отличились.
Я считаю, что если "Барселона" будет играть второй матч с "Ливерпулем" также, как она играла на "Олд Траффорд", у нее будут сложности.
Учитывая стиль "Барселоны", "Ливерпуль" серьезно может навредить им", - сказал Моуринью.
Матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 1 мая. Начало - в 22:00 (мск). Ответная встреча состоится 7 мая.
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