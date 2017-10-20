Моуринью рассказал о сроках возвращения Ибрагимовича

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Моуринью рассказал о сроках возвращения Ибрагимовича

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал восстановление после тяжёлой травмы колена шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

"Златан работает под нашим контролем. Всё так, как мы ожидали. Он не вернётся в ближайшие пару недель. Пусть не торопится и возвращается, когда почувствует, что это подходящий момент. Верю ли я, что Ибрагимович вернётся в 2017 году? Да, но, это просто интуиция" - приводит слова Моуринью официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, что 35-летний Ибрагимович находится в лазарете с апреля этого года. 

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