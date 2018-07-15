Моуринью рассказал о своем прогнозе на финал ЧМ-2018

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Моуринью рассказал о своем прогнозе на финал ЧМ-2018
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился своими ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.

"Финал – это один матч, сегодня всё решится. Франция считается фаворитом в силу традиций, к тому же она больше отдыхала, меньше играла. Но Хорватия сделала то, что никто не мог предугадать, футболисты показали правильную психологию, свою командную гордость. Эти качества могут помочь побороть усталость. Сегодня я не буду никого называть фаворитом, его не будет", - приводят слова Моуринью российские СМИ.

Матч Франция - Хорватия начался в 18:00 мск.

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