Моуринью рассказал о своих целях в "Роме"
Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился своими целями в римском клубе.
"Я был в Риме в качестве туриста, но теперь я провожу каждый день среди исторических памятников, и это действительно особенное место. Милан был другим опытом, потому что и мой дом, и тренировочная база "Интера" находились далеко за городом, поэтому мои дети ходили в школу в Лугано.
У меня будет время посмотреть на свои трофеи, когда я выйду на пенсию, но сейчас я хочу думать только о следующей игре. Сейчас я чувствую себя тренером больше, чем 10 или даже 20 лет назад.
Я бы дал "Роме" титулы, потому что клуб живет титулами, которые подпитывают страсть болельщиков. Я сразу понял, что любовь к "Роме" здесь выходит за рамки трофеев, это вечная страсть, она в крови.
Однако победы — это то, чего не хватает, и мы строим проект, чтобы добиться этого. Если это будет со мной, то прекрасно, в противном случае было бы замечательно узнать, что я внес свой вклад в строительство этого будущего, о котором мечтают все.
Меня не удивила эта страсть, потому что я два года жил и работал в Италии", — приводит слова Моуринью Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17