Моуринью рассказал о своих целях в "Роме"

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Моуринью рассказал о своих целях в "Роме"Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился своими целями в римском клубе.

"Я был в Риме в качестве туриста, но теперь я провожу каждый день среди исторических памятников, и это действительно особенное место. Милан был другим опытом, потому что и мой дом, и тренировочная база "Интера" находились далеко за городом, поэтому мои дети ходили в школу в Лугано.

У меня будет время посмотреть на свои трофеи, когда я выйду на пенсию, но сейчас я хочу думать только о следующей игре. Сейчас я чувствую себя тренером больше, чем 10 или даже 20 лет назад.

Я бы дал "Роме" титулы, потому что клуб живет титулами, которые подпитывают страсть болельщиков. Я сразу понял, что любовь к "Роме" здесь выходит за рамки трофеев, это вечная страсть, она в крови.

Однако победы — это то, чего не хватает, и мы строим проект, чтобы добиться этого. Если это будет со мной, то прекрасно, в противном случае было бы замечательно узнать, что я внес свой вклад в строительство этого будущего, о котором мечтают все.

Меня не удивила эта страсть, потому что я два года жил и работал в Италии", — приводит слова Моуринью Football Italia.

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