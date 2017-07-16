Моуринью рассказал о трансферных планах "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поведал о трансферных планах своего клуба на текущее межсезонье.

Напомним, что "красным дьяволам" уже удалось купить защитника Виктора Линделефа и нападающего Ромелу Лукаку.

"Мы хотели оформить четыре трансфера. Можно было бы сказать, что мы выполнили план на 50 процентов, но я этого не сделаю. Может, нам и не удастся купить двух исполнителей, но хотя бы одного подписать надо, чтобы сбалансировать состав и получить больше вариантов в плане его формирования" - цитирует португальского специалиста официальный сайт клуба.

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