Моуринью рассказал о трансферных планах "МЮ"

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Моуринью рассказал о трансферных планах "МЮ"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что его команда нуждается в усилении состава.

"Я доверяю некоторым игрокам команды больше, чем другим и это нормально. Я хорошо знаю своих футболистов, так как работаю с ними уже два года. Часть игроков еще может прибавить, в некоторых я верю, но кое-кто уже не получит шанса. Мы можем оставить третьих лишь в том случае, если у нас не будет идеальный состав. Но лучше купить нового игрока на место того, кто тебе не нравится в футбольном плане. В "МЮ" есть игроки на месте которых я бы хотел видеть других", - цитирует Моуринью The Telegraph.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед" занимает второе место в чемпионате Англии, но в Лиге Чемпионов клуб вылетел на стадии 1/8 финала.

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