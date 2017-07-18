Моуринью рассказал о травмах Маты и Дармиана

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился информацией о состоянии здоровья защитника Маттео Дармиана и хавбека Хуана Маты.

"У Маты проблема с голеностопом, но я надеюсь, что там нет ничего серьезного. Он пропустит несколько дней, может быть, неделю. У Дармиана ничего серьезного" - приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Оба футболиста получили повреждения в игре против "Реал Солт Лейк" (2:1).

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