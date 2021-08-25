Моуринью рассказал о возможных трансферах "Ромы"

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Моуринью рассказал о возможных трансферах "Ромы"Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассказал о возможных трансферах римского клуба.

"Когда я говорю, что произойти на рынке может что угодно, я имею в виду, что дверь открывается как на вход, так и на выход. Хотя сейчас скорее нас кто-то покинет.

Знаете ли вы хоть одного тренера, который полностью удовлетворен своим составом? Ну, Почеттино, может быть, но не другие!" – заявил Моуринью для Sky Sport Italia.

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