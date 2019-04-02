Моуринью рассказал о забавном случае с Погба

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился подробностями взаимоотношений с полузащитником английской команды Полем Погба. Об этом сообщает Daily Mail.

"У нас должна была состоятся игра с командой, которая находится в 30 километрах от Манчестера, и Погба спросил у меня, может ли он вернуться домой сам на что я ему ответил: "Если бы мы поехали в Лондон, и ты захотел бы остаться там, это одно. Но мы близко, и это не имеет смысла". Он огорчился. После того, как мы выиграли, он снова попросил об этом, на радостях я уступил ему.

Потом я увидел, что рядом с автобусом припаркован Rolls-Royce с шофером. В конце концов, это была новая машина, и его Превосходительство хотело уехать со стадиона на своем Rolls-Royce", - сказал Моуринью.

Напомним, у Погба и Моуринью были напряженные отношения друг с другом. Сообщалось, что это было одним из фактором к увольнению португальца.

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