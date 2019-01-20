Моуринью рассказал о забавном случае в "Челси"
Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о забавном случае, произошедшем в 2005 году в "Челси". Об этом сообщает beIN Sports.
Напомним, тогда португалец спрятался в ящике для грязного белья в раздевалке лондонского клуба, чтобы обойти дисквалификацию УЕФА, которая не позволяла ему присутствовать на четвертьфинальной игре Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией".
"Да, такой случай на самом деле был. "Челси" - "Бавария" - важный матч в Лиге чемпионов. Я должен был быть рядом с игроками.
Я пришел в раздевалку днем, а матч начинался в 19:00. Проблема в том, что я должен был потом как-то выйти.
Стюарт Баннистер, человек, отвечающий в клубе за экипировку, посадил меня в ящик. За нами наблюдали сотрудники УЕФА, которые очень хотели меня найти. Поэтому ему пришлось закрыть крышку в ящике. Когда он её открыл, я умирал. Говорю об этом серьёзно. Я был близок к смерти. Это правда", - сказал Моуринью.
В первом матче "Челси" одержал победу со счётом 4:2. Ответная встреча завершилась победой "Баварии".
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