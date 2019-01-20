Моуринью рассказал о забавном случае в "Челси"

Теги жозе моуриньючелсибавария мюнхенлига чемпионов уефа

Моуринью рассказал о забавном случае в "Челси"

Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о забавном случае, произошедшем в 2005 году в "Челси". Об этом сообщает beIN Sports.

Напомним, тогда португалец  спрятался в ящике для грязного белья в раздевалке лондонского клуба, чтобы обойти дисквалификацию УЕФА, которая не позволяла ему присутствовать на четвертьфинальной игре Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией".

"Да, такой случай на самом деле был. "Челси" - "Бавария" - важный матч в Лиге чемпионов. Я должен был быть рядом с игроками.

Я пришел в раздевалку днем, а матч начинался в 19:00. Проблема в том, что я должен был потом как-то выйти. 

Стюарт Баннистер, человек, отвечающий в клубе за экипировку, посадил меня в ящик. За нами наблюдали сотрудники УЕФА, которые очень хотели меня найти. Поэтому ему пришлось закрыть крышку в ящике. Когда он её открыл, я умирал. Говорю об этом серьёзно. Я был близок к смерти. Это правда", - сказал Моуринью.

В первом матче "Челси" одержал победу со счётом 4:2. Ответная встреча завершилась победой "Баварии".

Не пропустите: Мбаппе сделал заявление о возможном переходе в "Реал" | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" предложил "Баварии" громкий обмен игроками

"Арсенал" предложил "Баварии" громкий обмен игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов