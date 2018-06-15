Моуринью рассказал о значимости матча Россия - Египет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о значимости матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Египта.

"Египет может создать проблемы любому сопернику по группе. Не думаю, что Россия много забьёт, несмотря на то, что они забили пять голов Саудовской Аравии. При этом я не считаю, что россияне позволят себе много пропустить. Что касается Салаха, он может вести мяч, он может врываться в свободные зоны. России придётся опустить оборону ниже и придётся быстрее реагировать на потери мяча. Это будет ключевой матч всей группы" - сказал Моуринью.

Напомним, что матч Россия - Египет состоится 19 июня в 21:00 по московскому времени.

Не пропустите: Купер рассказал, почему он не выпустил Салаха в матче с Уругваем. | http://soccernews.ru