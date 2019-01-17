Моуринью рассказал об уходе Салаха из "Челси"

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Моуринью рассказал об уходе Салаха из "Челси"

Экс-наставник "Челси" Жозе Моуринью считает, что его не по делу критикуют из-за ухода из лондонского клуба нападающего Мохамеда Салаха, который сейчас выступает за "Ливерпуль" и стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии в прошлом сезоне.

"На меня пытаются приклеить ярлык человека, который продал Салаха, но это не так. Я тот человек, который приобрел Салаха для "Челси". Когда-то у нас был матч с "Базелем", и я влюбился в игру Салаха и настоял на его трансфере. Но в то время у нас были потрясающие игроки на его позиции - Виллиан и Азар.

Когда Мохамед приехал в Лондон, то он просто потерялся в новом для себя мире. Мы стремились постепенно интегрировать его в команду, но он хотел немедленно выходить на поле. Поэтому мы отдали его в аренду "Фиорентине". Я был против, когда "Челси" решил продать Салаха", - приводит слова Моуринью BeInSport.

26-летний Салах перешел в "Челси" из "Базеля" в 2014 году за 16,5 миллионов евро. За лондонский клуб он провел 19 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевых паса. В 2015 году "Челси" отдал форварда "Роме" в аренду за пять миллионов евро, а еще через год продал его за 15 миллионов.

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