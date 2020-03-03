Моуринью рассказал об усилении "Тоттенхэма" летом

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Моуринью рассказал об усилении "Тоттенхэма" летом
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что клуб не сможет тратить большие суммы на усиление состава в летнее трансферное окно.

"Летом глобальных изменений в составе не будет. Прежде всего, это не то, что необходимо команде. К тому же, это не наш стиль. Ну и рынок сейчас выглядит иначе. С каждым годом усиливаться все сложнее. Сейчас я не думаю о перестройке. Хотя, конечно, усиление необходимо", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

После 28 туров "Тоттенхэм" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "шпоры" на своем поле проиграли "РБ Лейпциг" со счетом 0:1.

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